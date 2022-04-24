Hadi Çal sözleri! Derya Uluğ - Hadi Çal şarkı sözleri! Hadi Çal şarkı söz ve müziği kime ait?
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Derya Uluğ'un yeni şarkısı Hadi Çal Youtube'a yüklendi. Şarkının sözleri merak edildi. Şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir. Peki, Hadi Çal sözleri nelerdir? Derya Uluğ - Hadi Çal şarkı sözleri sizlerle...
Derya Uluğ - Hadi Çal şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir.
HADİ ÇAL SÖZLERİ
İkimiz için aynı bedende
Bir ufak deli kalp diyecekler
Kimi gün atacak, kimi gün batacak yapayalnız
*****
Sabah üstünü örtmediğimde
Saçını sevip aşk dediğimde
Geceler kopacak, yeniden doğacak gün apansız
*****
Seni öptüğüm ilk gece bahçede
Yüreğim duruyor orda öylece
Hadi git getir al, uyanınca otur yanıma
*****
Denedim, yetecek mi ki sabrımız?
Bitecek mi gönül deli kahrımız?
Hadi ben bi hata yapıp ayrıldım, aynını sen yapma
*****
Hadi çal giderken kapımı
Nefes aldığım süre seninim
Kapadım bütün yollarımı
Bebeğin, gülün, serserinim
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