Hadi Çal sözleri! Derya Uluğ - Hadi Çal şarkı sözleri! Hadi Çal şarkı söz ve müziği kime ait? - Haberler

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Hadi Çal sözleri! Derya Uluğ - Hadi Çal şarkı sözleri! Hadi Çal şarkı söz ve müziği kime ait?

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Hadi Çal sözleri! Derya Uluğ - Hadi Çal şarkı sözleri! Hadi Çal şarkı söz ve müziği kime ait?

Derya Uluğ'un yeni şarkısı Hadi Çal Youtube'a yüklendi. Şarkının sözleri merak edildi. Şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir. Peki, Hadi Çal sözleri nelerdir? Derya Uluğ - Hadi Çal şarkı sözleri sizlerle...

Derya Uluğ - Hadi Çal şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir.

HADİ ÇAL SÖZLERİ

İkimiz için aynı bedende

Bir ufak deli kalp diyecekler

Kimi gün atacak, kimi gün batacak yapayalnız

*****

Sabah üstünü örtmediğimde

Saçını sevip aşk dediğimde

Geceler kopacak, yeniden doğacak gün apansız

*****

Seni öptüğüm ilk gece bahçede

Yüreğim duruyor orda öylece

Hadi git getir al, uyanınca otur yanıma

*****

Denedim, yetecek mi ki sabrımız?

Bitecek mi gönül deli kahrımız?

Hadi ben bi hata yapıp ayrıldım, aynını sen yapma

*****

Hadi çal giderken kapımı

Nefes aldığım süre seninim

Kapadım bütün yollarımı

Bebeğin, gülün, serserinim

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