Hacılar-Erciyes Yolu İlçe Girişindeki Alanda Çalışmalara Başlanacak

Erciyes'in eteklerinde bulunan ve son zamanlarda turizm alanında da kendisinden sıkça söz ettiren Hacılar İlçesi'nde bu manada devlet yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar- Erciyes Yolu ilçe girişindeki alanda Karayolları tarafından bu yıl çalışmalara başlanacağı söyledi.

"Karayolları tarafından 25 araç 30 personelle yol genişletme, menfez ve geçiş çalışmaları süren Hacılar - Erciyes yolu, ilçemiz ilimiz için önemli bir yatırım" diyen Başkan Özdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hacılar - Erciyes Yolu yapım çalışmalarında çok iyi bir aşamada gidiyoruz. Köprüleri, bağlantıları, sanat yapıları ile 8 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde bir hattan bahsediyoruz. Burada çok ciddi bir yatırım var. Erciyes ile önemli bir bağlantı yolu burası. Tarım alanı ve imar alanı olarak orayı ikiye ayırdık. Tarım alanında üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu sene inşallah yaz sonuna kalmadan, ilçe girişindeki alanda 18 uygulamasını Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bitirmiştik. Erciyes'e doğru Hacılar Kapı'ya giderken batı yönündeki kalan kısımdan bir kısım tahliyesi gerçekleşecek evlerimiz ile beraber yolun o bölgede rahatlamasını ve iyileştirmesini karayolları ile birlikte yapma fırsatı bulacağız."

Hacılar - Erciyes Yolu yapım çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Özdoğan, "Bu proje hem kişisel hem kurumsal önem verdiğimiz bir proje. Çok şükür ki bize nasip olan bir proje burası ve bu projede bizlere Mehmet Özhaseki Bakanım, Mustafa Elitaş ve Taner Yıldız bakanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç çok büyük destek verdiler. Allah onlardan razı olsun." diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ