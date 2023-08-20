Hacı Bayram Tonbul sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul kalp krizi geçirmesinin ardından sağlık durumu araştırılıyor. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kalp krizi geçirdi. Peki, Hacı Bayram Tonbul sağlık durumu nasıl?

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, sağlık durumu gündeme geliyor. Tonbul,7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında kalp krizi geçirmesinin ardından sağlık durumundaki son gelişmeler araştırılıyor. Hacı Bayram Tonbul sağlık durumu nasıl? Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul kalp krizi geçirdi! Detaylar haberimizdedir…

HACI BAYRAM TONBUL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Alınan bilgiye göre, Tonbul, dün 22.30 civarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devam eden 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandı. Aracıyla Bilkent Şehir Hastanesine götürülen Tonbul, kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı. Tedavisi hastanede devam eden Tonbul'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HACI BAYRAM TONBUL

MEMUR-SEN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HACI BAYRAM TONBUL KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Toplu Sözleşme müzakereleri sırasında yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve tedavisi süren Toplu Sözleşmeden sorumlu Memur-Sen Genel Başkan Yardımcımız Hacı Bayram Tonbul'a acil şifalar diliyor, ailesine ve teşkilatımıza geçmiş olsun diyor, dua bekliyoruz." denildi.

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