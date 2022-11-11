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Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Kurtuluş Dinçer kimdir? Kurtuluş Dinçer kaç yaşında, nereli?

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Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Kurtuluş Dinçer kimdir? Kurtuluş Dinçer kaç yaşında, nereli?

Son günlerde söylediği sözler ile dikkatleri üzerine çeken Kurtuluş Dinçer'in kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Kurtuluş Dinçer kimdir? sorusu aratılıyor. İşte merak edilenler...

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Kurtuluş Dinçer kaç yaşında, nereli? sorusu gündemde yer alıyor. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümünde skandal bir paylaşıma imza atan Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Kurtuluş Dinçer'in paylaşımının ardından vatandaşlar Kurtuluş Dinçer kimdir? sorusunu araştırdı. Detaylar haberimizde...

KURTULUŞ DİNÇER KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Kurtuluş Dinçer hakkında bilgi bulunmuyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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