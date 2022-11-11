Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Kurtuluş Dinçer kimdir? Kurtuluş Dinçer kaç yaşında, nereli?

Son günlerde söylediği sözler ile dikkatleri üzerine çeken Kurtuluş Dinçer'in kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Kurtuluş Dinçer kimdir? sorusu aratılıyor. İşte merak edilenler...