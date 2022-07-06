Hacettepe mezuniyette konuşan (Dr. Kaya Avşar) kim, ne dedi?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreni sırasında konuşma yapan ve "Bilim baskıların, siyasi kaygıların olmadığı, demokrasinin ön planda olduğu özgür platformlarda ilerler" ifadelerini kullanan doktor Kaya Avşar'ın sözleri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek tarafından kesilmek istendi. Ancak salondakilerin alkışlarıyla destek verdiği Avşar, konuşmasını tamamlamayı başardı. Hacettepe mezuniyette konuşan Dr. Kaya Avşar ne dedi?

HACETTEPE MEZUNİYETTE KONUŞAN DR. KAYA AVŞAR NE DEDİ?

Kürsüye gelen Dr. Kaya Avşar, "Bilim baskıların, siyasi kaygıların olmadığı, demokrasinin ön planda olduğu özgür platformlarda ilerler. Aidiyet duygusu yüksek akademisyenlerimiz kendi kaderlerini kendileri belirlediğinde daha ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum. Üniversite idare kadrolarımızın önceliği de siyasilerin beklentilerini karşılamaktan çok üniversitemizdeki bilim insanlarının isteklerini değerlendirmek olmalıdır" diye konuştu.

Bu sözler üzerine Dekan Prof. Demiryürek, Avşar'a doğru yaklaşarak konuşmayı bitirmesini istedi. Törende bulunan aileler ve mezun olan genç doktorlar bu durumu protesto için ayağa kalkarak alkışladı ve "devam" diye seslendiler. Protesto karşısında Dekan Demiryürek kenara çekilirken, Dr. Kaya Avşar, "Ülkemizdeki tüm akademisyenlerin desteklenmesi, bilimin aydınlattığı üniversitelerde demokrasinin hakim olması gerektiğine inanıyorum. Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.