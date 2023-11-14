Hacer Muhterem Coşan kimdir? Hacer Muhterem Coşan kaç yaşında, neden öldü?

Dün, 82 yaşında vefat eden Hacer Muhterem Coşan için Eyüpsultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Coşan'ın, cami avlusunda taziyeleri kabul eden oğlu Muharrem Nureddin Coşan ve yakınlarına başsağlığı diledi. Hacer Muhterem Coşan kimdir? Hacer Muhterem Coşan kaç yaşında vefat etti?

HACER MUHTEREM COŞAN KİMDİR?

Doğum: 1941 (82 yıl yaşında)

Mehmed Zahid Kotku'nun kızı ve Mahmud Esad Coşan'ın eşi Hacer Muhterem Coşar yaşamını yitirdi. 82 yaşında hayatını kaybeden Coşan'ın vefat haberinin ardından çok sayıda isim taziyelerini iletti.

Hacer Coşan 1941'de Bursa'nın İzvat Köyü'nde dünyaya geldi. Rabia Edibe Hanım ve Mehmet Zahit Kotku'nun kızı olan Coşan cocukluk dönemini İzvat Köyü'nde geçirdi. Muhterem Hacer Coşan 4 yaşındayken ailesi ile beraber Bursa'ya yerleşti.

11 yaşında ise İstanbul'a taşınan Coşan, küçük yaşta hafızlık yapmaya başladı. Coşan, 15 yaşına kadar Süleymaniye civarında hayatına devam etti, sonrasında ise İskenderpaşa'da ikamet etmeye başladı.