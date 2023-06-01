Hacer Foggo milletvekili seçildi mi ve Hacer Foggo nereden milletvekili soruları sıklıkla araştırılıyor. Hacer Foggo kimdir, milletvekili mi merak ediliyor. 2023 Genel Seçimlerinde Hacer Foggo milletvekili adayı oldu mu gündeme geliyor. Peki, Hacer Foggo milletvekili seçildi mi? Hacer Foggo nereden milletvekili?

Hacer Foggo milletvekili seçildi mi ve Hacer Foggo nereden milletvekili olduğu gündeme geliyor. Hacer Foggo milletvekili seçildi mi ve Hacer Foggo nereden milletvekili soruları sıklıkla araştırılıyor. Hacer Foggo kimdir, milletvekili mi merak ediliyor. 2023 Genel Seçimlerinde Hacer Foggo milletvekili adayı oldu mu merak ediliyor. Hacer Foggo milletvekili seçildi mi? Hacer Foggo nereden milletvekili? Detaylar haberimizdedir…

HACER FOGGO KİMDİR?

Hacer Foggo (4 Aralık 1967, Zile), gazeteci, yazar, insan hakları aktivistidir.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü bitirdi. On beş yıl, gazete ve dergilerde muhabir olarak çalıştı. Ağırlıklı olarak insan hakları ve kent yoksulluğu üzerine çalıştı.

2016'da okuluna devam edemeyen çocuklar için Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi'ni kurdu. 2020'de Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucularından biri oldu.

Askıda Hayatlar – Yoksulluk Günlükleri adlı bir kitabı vardır.

Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü görevini sürdürüyor.

Ödülleri

2015'de Ashoka Fellowu seçildi.

2021'de Wow Dünya Kadınlar Festivali'nde lider kadınlardan biri seçildi.

2022'de SES Yılın Kadınları 2021 ödülünü aldı.

2022'de Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi 29. ÇGD Uğur Mumcu Dayanışma Ödülü'nü aldı.