Hacer Foggo kimdir? Hacer Foggo kaç yaşında, nereli? Hacer Foggo hayatı ve biyografisi!

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HACER FOGGO KİMDİR?

Hacer Foggo, Tokat'ın Zile ilçesinde doğmuştur. Gazetecilik kariyerine 1989 yılında adım atan Foggo, yaklaşık 20 yıl boyunca çeşitli gazete, dergi ve radyolarda söyleşiler, işçi-sendika ve insan hakları konularında yazılar kaleme almıştır. Ayrıca sivil toplum alanında da aktif olarak çalışmalar yapmaktadır.

Hacer Foggo, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul 2. Bölge Bölgesi'nde 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 18. sıradan milletvekili adayı olarak yer almaktadır. Tarihi Roman mahallesi Sulukule'nin yıkılışından itibaren Roman hakları için mücadele eden Foggo, aynı zamanda Roman Hakları Forumu üyesidir.

Adaylık sürecinde CHP İstanbul 2. Bölge, 18. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Hacer Foggo, aynı zamanda CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.