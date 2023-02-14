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Hacer Foggo kimdir? Hacer Foggo kaç yaşında, nereli? Hacer Foggo hangi partiden?

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Hacer Foggo kimdir? Hacer Foggo kaç yaşında, nereli? Hacer Foggo hangi partiden?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hacer Foggo hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hacer Foggo'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hacer Foggo kimdir? Hacer Foggo kaç yaşında, nereli? Hacer Foggo hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hacer Foggo hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hacer Foggo'nun hayatını araştırıyor. Peki, Hacer Foggo kimdir? Hacer Foggo kaç yaşında, nereli? Hacer Foggo hangi partiden? Detaylar haberimizde.

HACER FOGGO KİMDİR?

Hacer Foggo 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Bölgesi, 18'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Tarihi Roman mahallesi Sulukule'nin yıkılışından itibaren Roman hakları için mücadele eden Hacer Foggo, aynı zamanda Roman Hakları Forumu üyesidir. Hacer Foggo, CHP İstanbul 2. Bölge, 18. sıra milletvekili adayıdır.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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