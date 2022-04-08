İSTANBUL (Haberler.com) - Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hacer Foggo hakkında araştırmalar yapılıyor. Hacer Foggo kimdir? Hacer Foggo kaç yaşında, nereli? Hacer Foggo hayatı ve biyografisi!

HACER FOGGO KİMDİR?

Hacer Foggo 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Bölgesi, 18'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Tarihi Roman mahallesi Sulukule'nin yıkılışından itibaren Roman hakları için mücadele eden Hacer Foggo, aynı zamanda Roman Hakları Forumu üyesidir. Hacer Foggo, CHP İstanbul 2. Bölge, 18. sıra milletvekili adayıdır.

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