Zamları eleştirerek, "Sabrımız bitti" diyen AK Partili Hacer Çınar, Bolu Belediyesi Meclis Üyeliğinden istifa etti. Bunun ardından vatandaşlar, Hacer Çınar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Hacer Çınar istifa mı etti? Hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. İşte detaylar...

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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hacer Çınar geliyor. Peki, Hacer Çınar kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili, AKP'den istifa mı etti? İşte ayrıntılar...

HACER ÇINAR İSTİFA MI ETTİ?

Sağlık işçilerinin geriye dönük haklarının ödenmesi için yaptığı basın açıklamasında, "Sabrımız taştı" diyerek akaryakıt ve gıdaya gelen zamlar nedeniyle hükümeti sert sözlerle eleştiren Bolu Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Hacer Çınar'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Çınar, meclis üyeliği görevinden istifa etti.

HACER ÇINAR KİMDİR?

Hacer Çınar 1970 Bolu doğumludur. Bolu Belediyesi AK Parti Meclis üyesi olan Hacer Çınar 26 Temmuz 2023 yaptığı açıklamasından sonra istifa ettiğini duyurmuştu. Hacer Çınar daha önceleri Hizmet-İş Sendikası Bolu İl Başkanlığı görevini yürütmüştü.