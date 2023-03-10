Müslümanlara farz kılınan ve her yıl milyonlarca Müslüman'ın Mekke'ye giderek gerçekleştirdiği Hac ibadeti için kuralar çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın noter huzurunda gerçekleşen tören ile çekildi. Haccı adayları Hac ibadetini yerine getirecekler hangi aşıları yaptıracaklarını araştırıyor. Peki, Hacca giderken hangi aşılar yapılır? Menenjit aşısı neden yapılır? Menenjit aşısı yapılmaz ise ne olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bir süredir kamuoyunda beklenen Hac kuraları çekildi, hacı adayları belli oldu. Hac ibadetini yerine getirecekler hangi aşıları yapacaklarını araştırıyor. Zorunlu olan aşılar haccı adayları tarafından merak ediliyor. Peki, Hacca giderken hangi aşılar yapılır? Menenjit aşısı neden yapılır? Menenjit aşısı yapılmaz ise ne olur? Detaylar haberimizde...

HACCA GİDERKEN HANGİ AŞI YAPILIR?

Hac ve Umre ziyaretine gidecek kişilere meningokok, çocuk felci ve kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşılarının uygulanmaktadır. Ayrıca aşıların yapılması Covid -19 salgın hastalığı sonrası günümüze kadar yapılan tüm hac ve umre ziyaretlerinde zorunlu hale gedilirmiştir.

MENERJİT AŞISI NEREDE YAPILIR?

Menenjit aşısı hem çocuklara hem de yetişkinlere tavsiye edilmektedir. Özellikle hac ve umreye gidecek olan yetişkinler menenjit aşısı olmaktadır. Menenjit aşısı aşı merkezlerinde, sağlık ocaklarında ve hac-umre organizasyon şirketlerinde yapılmaktadır. Bu aşı yapılırken aşısının kasa yapılması oldukça önemlidir. O yüzden aşının kime yaptırıldığına dikkat edilmelidir.

HACCA GİDECEKLERE MENERJİT AŞISI NEDEN YAPILIR?

Menenjit aşısı, meningokok bakterisinin neden olduğu enfeksiyonları önlemek için kullanılır ve aşının yapılması, çocuğun meningokok enfeksiyonlarına karşı korunmasını sağlar ve çocuğun bu enfeksiyon geçirme ihtimalini önemli ölçüde azaltır.

MENERJİT AŞISI YAPILMAZ İSE NE OLUR?

Hayatta kalan çocukların ise %20-40 'ında komplikasyolar gelişerek nöbetler, felç, nörolojik hareket kayıpları, görme ve işitme kaybı, kol yada bacakta kangrene bağlı ampütasyonlar gibi ciddi, geri dönüşsüz sekellere yol açar.