HAC YEDEK KONTENJAN İSİM LİSTESİ 2024! Hac boş kontenjan kayıtları ne zaman açıklanacak?

Hac yedek kontenjan isim listesi 2024 yılı için arama motorlarında sorgulanıyor. Hac boş kontenjan kayıtları ne zaman açıklanacak? Hac kura sonuçları 2 Kasım 2023 tarihinde açıklanıyor. Hac sonuçlarına göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini tamamlayacak. Kesin kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar için yedek kontenjanlar açılacak. Peki, 2024 hac yedek kontenjan isim listesi açıklandı mı? Hac boş kontenjan kayıtları ne zaman açıklanacak?

2024 hac yedek kontenjan isim listesi açıklandı mı? Hac boş kontenjan kayıtları ne zaman açıklanacak? Hac ibadetlerini yerine getirmek isteyenler e-Devlet aracılığıyla açıklanan hac kura sonuçlarını sorguluyor. Ön kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar arasında kura çekimi yapılıyor. Çekiliş sonucuna göre hac kesin kayıt hakkı kazananlar belli oluyor. Kesin kayıt kazanmayanlar ancak yedek olanlar ise hac yedek kontenjanlar hakkında araştırma yapıyor.

HAC YEDEK KONTENJANLAR 2024

Hac boş ve yedek kontenjanlar hakkında bilgi henüz açıklanmadı. Çekiliş sonuçları 2 Kasım akşamı saat 21.00'de belli olacak. Ardından adaylar hac kesin kayıt tarihleri belli olacak. Boş kalan kontenjanlara kayıt yapma imkanı tanınacak tarih bilgisi ise önümüzdeki dönemde açıklanacak.

YEDEK KONTENJANLAR NASIL BELLİ OLACAK?

Kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçen hacı adayları il müftülüklerine giderek, acentayı seçenlerse Diyanet İşleri Başkanlığıyla sözleşme imzalayan acentalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt yaptıran vatandaşlar, il müftülüklerince hazırlanan hac hazırlık kurslarına katılabilecek. Ayrıca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan hac eğitim portalına hacumreegitim.hac.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

HACCA GİDERKEN ALINMASI GEREKEN EŞYALAR NELERDİR?

Kadınlar da erkekler de; Abdest Çorapları, Tavaf Patikleri, Mescidler İçin Terlik, Havlu, Banyo Havlusu, İç Çamaşırı gibi eşyaları unutmamalıdır.

Erkek hacı adaylarının ihrama girerken giymesi gereken İhram Kıyafeti ve İhram Kemerini unutmamaları gerekir.

Hacı adayları yanlarına, ağrı kesici, bulantı hapı, ateş düşürücü, topuk kremi gibi malzemeler almayı unutmamalıdır. Ayrıca kronik hastalığı bulunanlar da mutlaka yanlarına ilaçlarını almalıdır.

Hacılar ibadet esnasında faydalanabilecekleri, daha çok dua ve ibadet etmelerini sağlayacak küçük boyutlarda bir Kur'an-ı Kerim'i de yanlarına almalıdır. Ayrıca yanlarında taşıyacakları hafif bir seccade, tavaf tesbihi ve şeytan taşlarken kullanılacak 70 adet taşın koyulabileceği taş kesesini de yanlarına almalıdırlar.

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