Hac ücretleri 2024 ne kadar, kaç TL? 2 – 4 – 6 kişilik oda ücretleri!

Diyanet İşleri Başkanlığınca hac kurasında, başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırı nedeniyle yıllardır katsayılı sistem uygulanıyor. Peki, Hac ücretleri 2024 ne kadar, kaç TL

Diyanet İşleri Başkanlığınca, hac ibadetini yerine getirmek üzere başvuranların sayısının her yıl artması ve kontenjan sınırı nedeniyle yıllarönce başlatılan katsayılı kura sistemi, hacı adaylarının adil şekilde belirlenmesine imkan sağlıyor. Hac ücretleri 2024 ne kadar?

KURA NASIL ÇEKİLİYOR?

Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek ve Belçika'da katsayılı kura sisteminin uygulandığını anlatan Bircan, kuranın, vatandaşların konaklama tercihleri ve ön kayıt yaptırdıkları yıllara göre hesaplanan katsayı ve oranlar esas alınarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bircan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir vatandaş 2010'da kaydolmuşsa 2020'ye geldiğinde 11 yıl beklediği için bu sayı kendisiyle çarpılıyor. Bu vatandaşın katsayısı 121'dir. İsmi 121 defa kurada dönmüş oluyor. Dolayısıyla çıkma şansı daha da artıyor. Eğer bir vatandaşımız 2020'de hac ön kaydı yapmışsa birinci yılı olduğu için katsayısı 1'dir. Vatandaşımız 2010'da bekarken kaydolmuş ama 2017'de evlendiğinde eşiyle kuraya girmek istiyorsa, bu sefer şu yöntem uygulanıyor. 2010'dan 2020'ye bekleme süresi 11 yıl. Bunun katsayısı 121. 2017'de kaydolan eşi 4 yıl beklediği için katsayısı 16 oluyor. Bu iki katsayının toplamının 2'ye bölünmesi sonucu çıkan rakam, iki kişinin kura katsayısı oluyor."

Sağlık sorunu olanların hakkını kaybetmemesi için heyet raporu gerekiyor

Hac kurasında çıkan ancak sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarla ilgili de Bircan, şu bilgileri verdi:

"2020'de kesin kayıt hakkı kazanan bir vatandaş sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu alması lazım. Bizim onu heyet raporuna istinaden 2021'e erteleme şansımız var. Bir vatandaşımız 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip ancak gitmek istemediği takdirde, bir sonraki yılın hac kurasına edinmiş olduğu katsayıyla girecek. İki kez üst üste gitmekten vazgeçip gidemezse katsayıları sıfırlanıyor."

HAC ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR, KAÇ TL

..1 KİŞİLİK KONAKLAMA ÜCRETİ*

2 KİŞİLİK ODA 26.000 SAR (Riyal)*

3 KİŞİLİK ODA 24.000 SAR (Riyal)*

4 KİŞİLİK ODA 22.000 SAR (Riyal)

*00-02 YAŞ ARASI BEBEK

(0-24 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 7.200 SAR*

03-07 YAŞ ARASI ÇOCUK (25-72 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 13.500

SAR*07-12 YAŞ ARASI ÇOCUK (73-144 AY)

2-3-4 KİŞİLİK ODA 14.850 SAR