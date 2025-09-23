Hac kurası ne zaman çekilecek? 2026 Hac kura takvimi belli oldu mu, Hac kura tarihleri açıklandı mı?

Milyonlarca Müslümanın hayatları boyunca hayalini kurduğu kutsal yolculuk için 2026 Hac ön kayıt süreci sona erdi. Her yıl yoğun ilgi gören bu süreçte, hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar başvurularını tamamladı. Şimdi ise gözler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak olan kura çekimi tarihine çevrildi. Hac kuraları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME SÜRECİ TAMAMLANDI MI?

2026 Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos 2025 tarihinde başlamış ve yoğun talep nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamasıyla 5 Eylül'de sona ermesi beklenen başvuru süresi 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu sürenin de tamamlanmasıyla birlikte hacı adayları için başvuru dönemi resmen sona erdi. Şimdi gözler, kura çekimi ve kesin kayıt süreçlerine çevrilmiş durumda.

2026 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Hac kura çekim tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yılların takvimine bakıldığında, kura çekimlerinin genellikle Ekim ayının son haftası ya da Kasım ayının ilk günlerinde gerçekleştirildiği biliniyor. 2025 Hac kura çekimi de benzer bir zaman diliminde yapılmıştı. Bu nedenle, 2026 yılı için de kura sürecinin yılın son çeyreğinde gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.

Kura tarihinin netleşmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı hem resmi internet sitesi hem de e-Devlet üzerinden gerekli duyuruları yapacak. Ayrıca, hacı adaylarının kura sonuçlarını kolayca öğrenebilmeleri için e-Devlet profillerinden SMS bilgilendirme seçeneğini aktif hale getirmeleri öneriliyor. Bu sayede kura sonucu açıklandığında anında bilgi sahibi olunabilecek.

KAYIT ÜCRETİNİ YATIRMAYAN ADAYLARIN MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEK!

Hac ön kayıt ücreti yatırılmış olsa bile, belirlenen süre içinde başvurusunu tamamlamayan adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır. Bu durumda olan vatandaşlar, talep etmeleri halinde yatırmış oldukları ön kayıt ücretini geri alabileceklerdir.