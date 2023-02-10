Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Meydana gelen depremin ardından hac kuralarının ne zaman çekileceği araştırılıyor. Peki, Hac kurası ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları açıklandı mı? Hac kurası tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hac kura tarihleri hakkında açıklama yapmasının ardından hac kuralarının ne zaman çekileceği merak konusu oldu. Peki, Hac kurası ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları açıklandı mı? Hac kurası tarihleri ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler nedeniyle 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan 2023 yılı hac kurasının ertelendiğini belirtti. Erbaş, "Hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

2023 HAC KURALARI AÇIKLANDI MI?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrasında 15 Şubat tarihinde yapılması planlanan hac kurası, ertelendi. Sosyal medya hesabından paylaşımı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.