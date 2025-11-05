Hac kuraları saat kaçta açıklanacak, Hac çıkanların isim listesi ne zaman yayınlanacak?

Büyük bir heyecana sahne olan kura çekimi sırasında adaylar sonuçları dijital ekrandan anbean takip etti. İsmini listede gören bazı adaylar gözyaşlarına hakim olamazken, hac kurasının ne zaman açıklanacağı ve kesin listeye ne zaman ulaşılabileceği merak konusu oldu. Peki 2026 yılı hac kura sonuçları saat kaçta ilan edilecek, kesin hacı listeleri hangi tarihte duyurulacak?

YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ HAYALİNİN PEŞİNDE

Bu yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlardan 185 bini ilk kez ön kayıt yaptırırken, kaydını yenileyenlerle birlikte toplam 1 milyon 799 bin 836 kişi kura heyecanına ortak oldu. Suudi Arabistan'ın Türkiye için belirlediği kontenjan ise 84 bin 942 olarak açıklandı. Ankara'da başlayan kura çekimi sırasında, adaylar dijital ekrandan isimlerini takip etti. İsmine rastlayanlar büyük bir sevinç yaşarken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

"4 SENEDİR BU ANI BEKLİYORUM"

Ekranda adını gören Ayşegül isimli vatandaş, mutluluğunu gözyaşlarıyla dile getirdi. "Dört senedir bu anı bekliyordum. Elhamdülillah, çok şükür. Allah herkese nasip etsin. Rabbim gidip gelmeyi nasip etsin, hepimizi affetsin." sözleriyle duygularını paylaştı. Gözyaşları içinde telefonla kız kardeşine sevinçli haberi veren Ayşegül'ün eşi ise, "Bu his anlatılmaz. Yıllardır bekliyorduk. Umre ziyareti yapmıştık ama hac bambaşka bir duygu. Bekleyen herkese Allah nasip etsin." dedi.

"KIZIMIN DUALARI KABUL OLDU"

Ailesiyle birlikte kura çekimine katılan Zehra Güler ise, 14 yıl aradan sonra ismini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. "İnanıyordum, bu yıl gideceğimize emindim. Küçük oğlumla birlikte yazıldık. Kızım 4 yaşında ve sürekli 'Annem Kâbe'ye gitsin' diye dua ediyordu. Onun duaları kabul oldu." diyerek mutluluğunu paylaştı. "14 sene önce 28 yaşındaydım, şimdi 40 oldum. Bu kadar yılın ardından nasip oldu." sözleriyle duygularını dile getiren Güler, küçük kızının annesi için ettiği duayı da salondakilerle paylaştı.

HAC KURALARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

?2026 yılı hac kura sonuçları, bu akşam saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.