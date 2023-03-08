2023 Hac kuraları merakla bekleniyor. Hac kuraları yakından takip ederken kura sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki, Hac kuraları neden açıklanmadı, sayfa neden açılmıyor?

Salgın hastalık sebebiyle 2020 yılından bu yana yapılamayan ve yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin heyecanla beklediği 2023 yılı hac kuraları Ankara'da çekildi. Hacı adaylarının merakla beklediği sonuçlar öncesi Hac kuraları neden açıklanmadı, sayfa neden açılmıyor merak edildi.

HAC KURALARI ÇEKİLDİ Mİ?

Salgın hastalık sebebiyle 2020 yılından bu yana yapılamayan ve yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin heyecanla beklediği 2023 yılı hac kuraları Ankara'da çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda elektronik ortamda çekilen kura sonucunda 83 bin 430 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

Kura çekimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ülkemizin büyük bir felaketin sebep olduğu zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, deprem dolayısıyla tarifi imkansız acılar yaşandıklarını, devlet ve millet olarak yaraları sarmaya çalıştıklarını bildirdi.

2023 Yılı Hac Kura Sonuçları Saat 22:00'de e-Devlet Üzerinden Sorgulanabilecektir

HACSORGULAMA SAYFASI ÇÖKTÜ MÜ?

Hac sorgulama sayfasına şu saatlerde erişilemiyor. Yoğunluk azaldıktan sonr aerişim normalde dönecektir.

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