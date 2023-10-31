Hac başvuru tarihleri ne zaman olacağı ve hac kuraları çekileceği tarih merakla araştırılıyor. 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek ve hac kura tarihleri belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yılı Hac ön kayıt işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Peki, Hac kuraları ne zaman çekiliyor?

2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusu gündemde. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac başvuruları tamamladıktan sonra yapılacağını belirtti. Hac başvuruları ve kura çekimleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Hac kuraları ne zaman çekileceği 2024 hac kura tarihleri ne zaman soruları araştırılıyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekiliyor?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuyla ilgili açıklamada bulundu. Buna göre Erbaş, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." dedi.

HAC KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Açıklamaya göre, hac kuraları bu yıl içinde ekim veya kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecektir.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.

Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.