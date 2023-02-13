Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artarken depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 643'e yükseldi. Bir süredir merak edilen konulandan olan Haç kuralarının ertelenip ertelenmediği ise hacı adayları tarafından merak ediliyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları ertelendi mi? Hac yapabilmek için şartlar nedir? Hac fiyatları ne kadar? İşte konnu hakkında tüm merak edilenler...

Hac kuraları 15 Şubat'ta çekilecekti ve kesin kayıt işlemleri ise 20-3 Mart tarihleri arasında yapılacaktı. Fakat 6 Şubatta merkez üsttü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde yıkıcı hasalar bırakan. birçok vatandaşımızın deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Birçoğu ise enkaz altında kaldı. Haç kuralarının ertelenip ertelenmediği ise hacı adayları tarafından merak ediliyor. Peki, Haç kuraları ne zaman çekilecek? Haç kuraları ertelendi mi? Haç yapabilmek için şartlar nedir? Haç fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre : 15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine açıklamada yer verildi. Buna göre Haç kuralarının şubat ayı içerisinde yapılması beklenmiyor. Kuraların ne zaman yapılacağı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığından henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.

HAC FİYATLARI NE KADAR?

Haç fiyatları , Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

HAC YAPABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Hac ibadetinin geçerli sayılması için üç şartın yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan ilki ihrama girmektir. İkincisi ziyaret tavafının ve Arafat vakfesinin, önceden belirlenmiş olan özel vakitlerde yerine getirilmesi. Haccın üçüncü ve son gereklilik şartı ise Kabe'nin tavaf edilmesi ve vakfenin Arafat'ta yapılmasıdır.

HAC YASAKLARI NELERDİR?