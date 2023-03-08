Hac kuraları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 2023 Hac kuraları tarihi ne zaman? soruları aratılıyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları tarihi ne zaman?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları tarihi ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura sonucu ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları tarihi ne zaman?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri tarafından yapılan açıklama şöyle;

"2023 yılı Hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden öğrenebilirsiniz."



2023 HAC FİYATLARI NE KADAR?

Bir kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır. Ancak kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda.

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