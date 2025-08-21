Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2026 Hac kayıt ücreti ne kadar?

2026 yılı Hac kuralarının tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme süreçlerinin başladığını açıkladı. Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise, 2026 Hac kuralarının hangi tarihte çekileceği hakkında bilgi arayışında. Hac kuraları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 yılı Hac kurası için geri sayım sürüyor. Kutsal topraklara gitme hayaliyle başvuru yapan binlerce hacı adayı, kura tarihini büyük bir heyecan ve merakla bekliyor. Mevcut takvime göre kura çekiminin Ekim ayı sonunda ya da Kasım ayının ilk haftasında yapılması öngörülüyor. Ancak, söz konusu tarihlere ilişkin Diyanet'ten henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Adaylar, net tarih ve detaylar için kurumun yapacağı duyuruyu yakından takip ediyor.

2026 HAC ÖN KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılı Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme süreci, 11 Ağustos 2025 tarihinde başlamış olup 5 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecektir. Bu süreçte, daha önce hac kaydı bulunan vatandaşların mevcut bilgilerini güncellemeleri, ilk defa başvuru yapacakların ise kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt döneminde gerekli işlemleri yapan adaylar, kura çekimine katılma hakkı elde edecek. Kura sonucunda ismi çıkan vatandaşlar, belirlenen takvim çerçevesinde hac ibadetini yerine getirmek üzere hazırlıklarını sürdürebilecek.

2026 HAC ÖN KAYIT İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILACAK?

2026 yılı Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, 11 Ağustos – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacağı açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülecek başvuru sürecinde, daha önce hac kaydı bulunan adayların bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden güncellemeleri, ilk kez başvuracak vatandaşların ise yine aynı sistem üzerinden yeni başvurularını oluşturmaları gerekiyor. Bu işlemler, 2026 Hac kuralarına katılabilmek için zorunlu adımlar arasında yer alıyor. Başvuru sürecinin ardından kura tarihi ve kesin kayıt aşamalarıyla ilgili detaylı bilgilendirme yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak.

İLK KEZ ÖN KAYIT YAPTIRACAK OLANLAR NE KADAR ÖDEYECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac organizasyonu için başvuru sürecini resmen başlattı. 11 Ağustos'ta başlayan ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecinde adayların, kayıt oluşturma, yenileme ve sorgulama işlemlerini e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi. İlk kez hac başvurusu yapacak adayların ise kişi başı 950 TL ön kayıt ücreti ödemesi gerektiği açıklandı. Bu süreç, hac kuralarına katılım için zorunlu bir adım niteliği taşıyor.