Hac kuraları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları tarihi ne zaman? soruları aratılıyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları tarihi ne zaman?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları tarihi ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura sonucu ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları tarihi ne zaman?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 Hac kuraları,Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Başvurular aralık ayında başlıyor. Kuraların ise ocak ayının ilk haftasına çekilmesi planlanıyor.

2023 HAC FİYATLARI NE KADAR?

Bir kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır. Ancak kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda.