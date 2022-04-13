Hac kuraları ne zaman çekilecek 2022? Bu yıl hac kura çekimi ne zaman olacak?

Hac kuraları ne zaman çekilecek 2022 sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz senelerde sekteye uğrayan kutsal ziyaretler bu sene kaldığı yerden devam edecek. Peki, hac kura çekimi yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac kura çekimi ne zaman? Bu yıl hac kura çekimi ne zaman olacak?

2022 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milyonlarca insan heyecan içinde bu seneki hac ziyaretini beklerken, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

2022 HAC KONTENJANI KAÇ?

Hac kontenjanının henüz belli olmadığını, 2020 ocak ayındaki hac kurasının geçerli olacağını ifade eden Bircan, şunları söyledi: "Suudi Arabistan makamları, ülke içi ve dışından 1 milyon hacı adayının kabul edilmesi kararı aldı. Detaylar noktasında vatandaşlarımızın merak ettikleri var. Arabistan makamları her ülke için kullanacakları kontenjanı hala belirlemediler. Kontenjanın belirlenmesi sonrası biz üst kurulumuzu toplayarak bir kriter oluşturacağız. Sonrasında işlemlere başlayacağız."

BU YIL KURA ÇEKİMİ OLACAK MI?

"Bu sene için yeniden bir kura çekimi olmayacak. Malumları olduğu üzere, pandemi başlamadan önce 2020 yılının Ocak ayında bir kura çekmiştik, bu kurayı esas alacağız. Kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızın haklarını biz 2022'ye ertelemiştik. Bu haklar devam edecek."

Haberler.com - Gündem