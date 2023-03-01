6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı hac kuralarının ertelendiğini bildirdi. 15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası çekimi ertelendi. Yeni kura çekiminin ne zaman olacağını merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Diyanet Hac kuraları ne zaman çekilecek, ertelenen hac kura tarihi belli oldu mu?

Hac kuraları ne zaman, ayın kaçında çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılıyor. Peki, Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Diyanet Hac kuraları ne zaman çekilecek, ertelenen hac kura tarihi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hac kuralarının ertelendiğini duyurdu.

Erbaş açıklamasında, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Buna göre; 2023 hac kuraları yeni bir tarih belirlenene kadar ertelendi.

Hac kura tarihleri açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?

Kuraların çekilmesinin ardından hac kura sonuçları erişime açılacak. Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALACAK

Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.