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Hac kuraları ertelendi mi? Hac kurası ne zamana ertelendi? Hac kurası ne zaman çekilecek?

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Hac kuraları ertelendi mi? Hac kurası ne zamana ertelendi? Hac kurası ne zaman çekilecek?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Meydana gelen depremin ardından hac kuralarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, Hac kuraları ertelendi mi? Hac kuraları ne zamana ertelendi? Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac kurasının deprem dolayısıyla ertelendiğini açıkladıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac kurasının deprem dolayısıyla ertelendiğini açıkladı
Hac kurası ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları açıklandı mı? Hac kurası tarihleri ne zaman açıklanacak?Hac kurası ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları açıklandı mı? Hac kurası tarihleri ne zaman açıklanacak?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hac kura tarihleri hakkında açıklama yapmasının ardından hac kuralarının ne zaman çekileceği merak konusu oldu. Peki, Hac kuraları ertelendi mi? Hac kuraları ne zamana ertelendi? Hac kuraları ne zaman çekilecek? Detaylar haberimizde...

HAC KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler nedeniyle 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan 2023 yılı hac kurasının ertelendiğini belirtti. Erbaş, "Hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

HAC KURALASI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrasında 15 Şubat tarihinde yapılması planlanan hac kurası, ertelendi. Sosyal medya hesabından paylaşımı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Hac kuraları ertelendi mi? Hac kurası ne zamana ertelendi? Hac kurası ne zaman çekilecek?

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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