İslam inancına göre farz olan Hac ibadetini getirmek isteyen maddi durumu ve sağlığı yerinde olan Müslüman vatandaşlarımız ön kayıtlarını 5-31 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirmişti. Hac kuraları için geri sayım sürerken Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra hac kuraları ertelenip ertelenmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuya ilişki açıklama Diyanet İşleri Başkanlığından geldi. Peki, Hac kuraları ertelendi mi? Hac kuraları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Hac kuraları başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Ön kayıt süreci 31 Ocak'ta sona ermişti. Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra hac kuraları ertelenip ertelenmeyeceği ve hac kuralarının ne zaman yapılacağıhacı adayları tarafındanaraştırırken konuyailişkin açıklama Diyanet İşleri Başkanlığından geldi. Peki, Hac kuraları ertelendi mi? Hac kuraları ne zaman çekilecek? Detaylar haberimizde...

HAC KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafındankonuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

"15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir". İfadeleri kullanıldı.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet işleri Başkanlığınca yapılan açıklamada 2023 Hac kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Haç kurallarının ne zaman çekileceği henüz belli olmadı. konunun uzmanları 2023 hac kuralarının Mayıs ayındaçekilebileceğini berkitirken konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez haberimizde yer vereceğiz.