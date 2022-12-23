Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Hac ibadeti için birçok kişi tarafından 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sorusu merak ediliyor ve bu nedenle 2023 yılı Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Sorusu araştırılıyor. Peki, Hac kuraları çekiliş tarihi belli oldu mu 2023? Hac kuraları çekiliş tarihi ne zaman?

2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sorusu, birçok Müslümanın gündemde yer alıyor. 2023 yılı için Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen birçok kişi, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sorusunu sorgulatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura sonucu ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, Hac kuraları çekiliş tarihi belli oldu mu 2023? Hac kuraları çekiliş tarihi ne zaman?

HAC KURALARI ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU 2023?

2023 Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Başvurular aralık ayında başlıyor. Kura sonuçları ise 9 Ocak tarihinde belli olacak.

2023 HAC FİYATLARI NE KADAR?

Bir kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır. Ancak kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda.