2023 yılında 15 Şubat tarihinde çekileceği planlanan Hac kuraları ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Hac kura çekimi hakkında arama motorlarında 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? araştırılıyor. Peki, HAC kuraları çekildi mi 2023? Hac kuraları ertelendi mi? Hac kurası 2023 ne zaman açıklanacak?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından hac kura tarihleri de ertelendi. Peki, HAC kuraları çekildi mi 2023? Hac kuraları ertelendi mi? Hac kurası 2023 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

HAC KURALARI ÇEKİLDİ Mİ?

Diyanet'ten yapılan açıklamada; "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." açıklaması sonrası vatandaşlar hac kura tarihlerini araştırıyor. Hac tarihleri henüz açıklanmadı.

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK, SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Erişime açılan kura sonuçlarının ardından sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek.