Heyecanla beklenen 2023 Hac kura sonuçları bugün açıklanıyor. Kuralar çekildi fakat sistemden öğrenilmesine sayılı saatler kaldı! Peki, Hac kuraları açıklandı mı, saat kaçta 2023? Hac kura sonuçları bugün belli oldu mu, saat kaçta açıklanır? Hac sonuçları kura sorgulama ekranına nereden girilir? İşte detaylar...

Salgın hastalık sebebiyle 2020 yılından bu yana yapılamayan ve yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin heyecanla beklediği 2023 yılı hac kuraları Ankara'da çekildi. Peki, Hac kuraları açıklandı mı, saat kaçta 2023? Hac kura sonuçları bugün belli oldu mu, saat kaçta açıklanır? Hac sonuçları kura sorgulama ekranı!

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda elektronik ortamda çekilen kura sonucunda 83 bin 430 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

Kura çekimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ülkemizin büyük bir felaketin sebep olduğu zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, deprem dolayısıyla tarifi imkansız acılar yaşandıklarını, devlet ve millet olarak yaraları sarmaya çalıştıklarını bildirdi.

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?

2023 yılı hac kura sonuçları bugün saat 22.00'de e-Devlet üzerinden açıklanacak.

Diyanet'in Twitter paylaşımı şöyle:

"2023 yılı Hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren @Dijital

Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden öğrenebilirsiniz. @ekapi

http://turkiye.gov.tr"

HAC KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Bugün 8 Mart 2023 saat 22:00 'da E-Devlet'e girerek hac kura sonuçlarına bakabilirsiniz.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!