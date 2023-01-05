Hac kura sorgulama ekranı 2023! Diyanet hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

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DİYANET HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2023 Hac işlemleri 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapılabilecek. Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor.

Fuat Oktay, ''9 Ocak'ta Cidde'de düzenlenecek Hac Konferansı'nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır." dedi.

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Kurasız kısa hac programları 2022 yılında genellikle 8 bin dolar seviyesinden başlıyor. Bu fiyat 2 kişilik odada 9400 dolar, 3 kişilik odada 9000 dolar ve 4 kişilik odada 8500 dolar bandında. Kısa hac programlarında büyük çoğunlukla gidiş İstanbul-Cidde, dönüş ise Medine-İstanbul hattı üzerindedir.

Oda Türü USD Türk Lirası

2 Kişilik Oda9400$158.097₺

3 Kişilik Oda9000$151.364₺

4 Kişilik Oda8500$142.955₺

2022-2023 yılında Diyanet Organizasyonu ile Umre'ye gitmeyi tercih edenler;

1. Aşağıdaki tur programlarından kendine uygun olanı belirlemeli

2. O tura ait 'banka kodu'nu almalı

3. Kodla birlikte giderek Diyanet'le anlaşmalı bankalardan birisine umre ücretini yatırmalı

4. Son olarak en yakın il ya da ilçe Müftülüklerine müracaat ederek veya e-devlet üzerinden umre kayıtlarını yaptırmalılar.

1. DÖNEM UMRE TURLARI

BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ:

1. Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.

2. Ücretler Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir.

3. Ücretini yatıran umre yolcuları İl/ilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir.

4. Umre yolcusu 2022-2023 umre kayıt form dilekçesini 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edecektir.

5. Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.

6. Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Konjuge Meningokoksit Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.

7. Umre yolcusu, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca alınan/alınacak tüm tedbir ve kurallara (aşı, pcr testi, karantina uygulaması, maske, mesafe, temizlik) uyacaktır.

8. Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca istenen/istenecek aşı, Pcr test ücretleri yolcu tarafından karşılanacaktır.

UMRE YOLCULARINA VERİLECEK HİZMETLER:

Mekke - Medine Otel Konaklama

Yiyecek, İçecek

Cidde - Mekke - Medine arası ulaşım

Uçak Bileti

Vize Alımı

Mekke Servis Hizmeti

Mekke ve Medine Ziyaret Yerleri

UMRE YOLCULARINA VERİLECEK ESER VE MALZEMELER:

Kur'an-ı Kerim

Umre Yolcusu Rehberi, Kutsal İklimde Dua, Tavaf ve Sa'y duaları

Seyahat El Çantası

Seccade

Tespih ve Sırt Çantası

Maske

HAC HAKKINDA BİLGİLER

Kabe ile birlikte bazı kutsal yerleri ziyaret edilmesine Hac ibadeti adı verilir. Umre ise sadece Kabe'yi ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Hac ibadeti Kur'ân'da Hac Sûresi'nin 28. âyetinde Müslümanların çeşitli yararlar için Kutsal Ev'i ziyareti olarak tarif edilir.

Mikat; Hac ibadetine başlarken giyilen ve sonunda çıkarılan ihram giysilerinin Harem hudutlarını belirleyen yerlerine verilen isimdir. Hac ibadetinde Kabe ziyaret edilerek tavaf yapılır. Bununla birlikte Safa ve Merve arasında sa'y yapılarak Arafat'ta vakfeye çıkılır. Aynı zamanda Hac ibadetinin yerine getirilebilmesi için Mina'da şeytan taşlama ve kurban kesimi gerçekleştirilir.

Hac ibadetine icra şeklinde bakılarak farklı isimlerde verilmektedir. Temettü haccı, hac ve umrenin ayrı ayrı ihramlarla yapılmasını ifade eder. Umre yapılmayan Hac ibadetine ifrad haccı denir. Umre ile Haccın aynı ihramda yapılmasına ise kıran haccı adı verilir.

İslamiyette Hac kurban bayramına denk gelmektedir. Bu kapsamda 10 Zilhicce olarak bilinen süre içerisinde Hac ibadeti gerçekleştirilir. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar Kurban Bayramı'ndan üç gün önce Mekke'ye gitmektedir. Kurban bayramının bir gün öncesinde yani Arefe gününde Arafat'a gidilerek orada kalınması gerekir.