HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024: e-Devlet hac kura çekiliş sonuçları sorgulama asıl yedek ismi çıkanlar!

Diyanet Hac kura sonuçları isim listesi 2024! Hac kura çekiliş sonuçları sorgulama e-Devlet ekranından erişime açılıyor. Kutsal yolculuğa başvuru yapanlar kura sonuçlarını 2 Kasım günü öğrenebilecek. Kurada ismi çıkanlar yine e-Devlet üzerinden kayıt işlemi yapabilecek. Peki, 2024 hac kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Hac kura sonuçları asıl ve yedek isim listesi için araştırmalar yoğunlaştı. İşte, e-Devlet ile hac kura çekiliş sonuçları sorgulama sayfası!

2024 hac kura sonuçları isim listesi! E-Devlet hac kura çekiliş sonuçları sorgulama asıl yedek isim listesi merak ediliyor. Hacca gidip ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların isimleri kura yoluyla belirlenecek. 2 Kasım günü gerçekleştirilecek çekiliş sonuçları e-Devlet kapısından açıklanacak. İşte, 2024 hac sonuçları isim listesi hakkında tüm detaylar!

HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024

Hac kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. Hacı adayları, kutsal topraklara gitmeye hak kazanıp kazanmadığını saat 21.00'den itibaren e-Devlet aracılığıyla öğrenebilecek.

HAC SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ali Erbaş, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği Hac kurasını Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz" ifadesine yer verdi.

KAYITLAR E-DEVLET'TEN

Kurada isimleri çıkan hacı adayları kesin kayıt işlemlerini yine e-Devlet üzerinden tamamlayacak.

Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülükleri aracılığıyla da tamamlanabilecek. Acenteyi seçenler ise diyanetin anlaşmalı olduğu acenteler ile kesin kayıt işlemini yapabilecek.

YEDEK KONTENJAN VAR MI?

E-Devlet üzerinden açıklanan hac sonuçlarına göre ismi çıkan ancak kesin kayıtlarını yaptırmayanların yerine yedekler sonraki aşamada boş kontenjanlara alınacak.

HAC FİYATLARI 2024

2024 yılı hac fiyatları henüz kesinlik taşımıyor. Ücretler konaklama süresi, uçuşlar ve otel hizmetlerine göre değişiklik gösteriyor. 2023 yılı hac otel ücretleri şu şekildeydi:

ODA TERCİHLİ (STANDART) KONAKLAMA

1 KİŞİLİK KONAKLAMA ÜCRETİ

2 KİŞİLİK ODA 26.000 SAR

3 KİŞİLİK ODA 24.000 SAR

4 KİŞİLİK ODA 22.000 SAR

OTEL TERCİHLİ (LÜKS) KONAKLAMA

Bu konaklama türünde 2 kişilik odada 1 kişilik konaklama ücreti 60.000 SAR'dan başlıyor.

Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamı kesin kayıt esnasında yatırabileceği gibi, kesin kayıt esnasında belirtilen ödeme takvimi içerisinde de yatırılabilecektir.

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