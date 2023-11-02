Hac kura sonuçları bugün açıklanıyor. Kurada isimleri çıkan hacı adayları kesin kayıt işlemlerini yine e-Devlet üzerinden tamamlayacak. Peki, Hac kura sonuçları açıklandı mı? İşte, Diyanet hac kura sonuçları nereden öğrenilir, sonuçlara nasıl bakılır? Detaylar...

Hac kura sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! Diyanet hac kura sonuçları nereden öğrenilir, sonuçlara nasıl bakılır?

Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kura sonuçları bugün açıklanıyor. Kurada isimleri çıkan hacı adayları kesin kayıt işlemlerini yine e-Devlet üzerinden tamamlayacak. Peki, Hac kura sonuçları açıklandı mı? İşte, Diyanet hac kura sonuçları nereden öğrenilir, sonuçlara nasıl bakılır? Detaylar haberimizde!

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hac kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. Hacı adayları, kutsal topraklara gitmeye hak kazanıp kazanmadığını saat 21.00'den itibaren e-Devlet aracılığıyla öğrenebilecek.

HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kurada isimleri çıkan hacı adayları kesin kayıt işlemlerini yine e-Devlet üzerinden tamamlayacak.

Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülükleri aracılığıyla da tamamlanabilecek. Acenteyi seçenler ise diyanetin anlaşmalı olduğu acenteler ile kesin kayıt işlemini yapabilecek.

E-Devlet üzerinden açıklanan hac sonuçlarına göre ismi çıkan ancak kesin kayıtlarını yaptırmayanların yerine yedekler sonraki aşamada boş kontenjanlara alınacak.

HAC FİYATLARI NE KADAR?

2024 yılı hac fiyatları henüz kesinlik taşımıyor. Ücretler konaklama süresi, uçuşlar ve otel hizmetlerine göre değişiklik gösteriyor. 2023 yılı hac otel ücretleri şu şekildeydi:

ODA TERCİHLİ (STANDART) KONAKLAMA1 KİŞİLİK KONAKLAMA ÜCRETİ

2 KİŞİLİK ODA 26.000 SAR

3 KİŞİLİK ODA 24.000 SAR

4 KİŞİLİK ODA 22.000 SAR

YEDEK KONTENJANLAR NASIL BELLİ OLACAK?



Kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçen hacı adayları il müftülüklerine giderek, acentayı seçenlerse Diyanet İşleri Başkanlığıyla sözleşme imzalayan acentalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt yaptıran vatandaşlar, il müftülüklerince hazırlanan hac hazırlık kurslarına katılabilecek. Ayrıca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan hac eğitim portalına hacumreegitim.hac.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

HACCA GİDERKEN ALINMASI GEREKEN EŞYALAR NELERDİR?

Kadınlar da erkekler de; Abdest Çorapları, Tavaf Patikleri, Mescidler İçin Terlik, Havlu, Banyo Havlusu, İç Çamaşırı gibi eşyaları unutmamalıdır.

Erkek hacı adaylarının ihrama girerken giymesi gereken İhram Kıyafeti ve İhram Kemerini unutmamaları gerekir.

Hacı adayları yanlarına, ağrı kesici, bulantı hapı, ateş düşürücü, topuk kremi gibi malzemeler almayı unutmamalıdır. Ayrıca kronik hastalığı bulunanlar da mutlaka yanlarına ilaçlarını almalıdır.

Hacılar ibadet esnasında faydalanabilecekleri, daha çok dua ve ibadet etmelerini sağlayacak küçük boyutlarda bir Kur'an-ı Kerim'i de yanlarına almalıdır. Ayrıca yanlarında taşıyacakları hafif bir seccade, tavaf tesbihi ve şeytan taşlarken kullanılacak 70 adet taşın koyulabileceği taş kesesini de yanlarına almalıdırlar.