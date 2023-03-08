Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kura sonuç sorgulama! Hac sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler nedeniyle 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan 2023 yılı hac kurasının ertelenmişti. Yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin heyecanla beklediği 2023 yılı hac kuraları bugün Ankara'da çekildi. Peki, Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kura sonuçları sorgulama! Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Hac kura sonuçları sorgulama! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,meydana gelen depremler nedeniyle 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan 2023 yılı hac kurasının 8 Mart tarihinde yapılacağını belirtmişti. Yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin heyecanla beklediği 2023 yılı hac kuraları bugün Ankara'da çekildi. Peki, Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Salgın hastalık sebebiyle 2020 yılından bu yana yapılamayan ve yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin heyecanla beklediği 2023 yılı hac kuraları Ankara'da çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda elektronik ortamda çekilen kura sonucunda 83 bin 430 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura çekimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ülkemizin büyük bir felaketin sebep olduğu zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, deprem dolayısıyla tarifi imkansız acılar yaşandıklarını, devlet ve millet olarak yaraları sarmaya çalıştıklarını bildirdi.

HAC KURA SORGULAMA!