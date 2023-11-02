Hac kura sonuçları bu akşam saat 21.00'de açıklanıyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilen konular arasında Hac kura sonuç sırası ne demek? e-Devlet kura sonuç sırası nedir, ne anlama geliyor? soruları gelmekte. Peki, Hac kura sonuç sırası ne demek?

Hac kura sonuç sırası ne demek? e-Devlet kura sonuç sırası nedir, ne anlama geliyor?

Hac kura sonuç sırası ne demek? Hac kura sonuçları bu akşam saat 21.00'de açıklanıyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilen konular arasında Hac kura sonuç sırası ne demek? e-Devlet kura sonuç sırası nedir, ne anlama geliyor? soruları gelmekte. Peki, Hac kura sonuç sırası ne demek? Detaylar...

HAC KURA SONUÇ SIRASI NE DEMEK?

Hac kura sonuç sırası, kura sonuçlarına sorgulayan vatandaşların yoğunluğu nedeniyle sorgulama yapanların sıraya alınmasıdır.

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hac kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. Hacı adayları, kutsal topraklara gitmeye hak kazanıp kazanmadığını saat 21.00'den itibaren e-Devlet aracılığıyla öğrenebilecek.

HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kurada isimleri çıkan hacı adayları kesin kayıt işlemlerini yine e-Devlet üzerinden tamamlayacak.

Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülükleri aracılığıyla da tamamlanabilecek. Acenteyi seçenler ise diyanetin anlaşmalı olduğu acenteler ile kesin kayıt işlemini yapabilecek.

E-Devlet üzerinden açıklanan hac sonuçlarına göre ismi çıkan ancak kesin kayıtlarını yaptırmayanların yerine yedekler sonraki aşamada boş kontenjanlara alınacak.

YEDEK KONTENJANLAR NASIL BELLİ OLACAK?

Kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçen hacı adayları il müftülüklerine giderek, acentayı seçenlerse Diyanet İşleri Başkanlığıyla sözleşme imzalayan acentalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt yaptıran vatandaşlar, il müftülüklerince hazırlanan hac hazırlık kurslarına katılabilecek. Ayrıca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan hac eğitim portalına hacumreegitim.hac.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

HACCA GİDERKEN ALINMASI GEREKEN EŞYALAR NELERDİR?

Kadınlar da erkekler de; Abdest Çorapları, Tavaf Patikleri, Mescidler İçin Terlik, Havlu, Banyo Havlusu, İç Çamaşırı gibi eşyaları unutmamalıdır.

Erkek hacı adaylarının ihrama girerken giymesi gereken İhram Kıyafeti ve İhram Kemerini unutmamaları gerekir.

Hacı adayları yanlarına, ağrı kesici, bulantı hapı, ateş düşürücü, topuk kremi gibi malzemeler almayı unutmamalıdır. Ayrıca kronik hastalığı bulunanlar da mutlaka yanlarına ilaçlarını almalıdır.

Hacılar ibadet esnasında faydalanabilecekleri, daha çok dua ve ibadet etmelerini sağlayacak küçük boyutlarda bir Kur'an-ı Kerim'i de yanlarına almalıdır. Ayrıca yanlarında taşıyacakları hafif bir seccade, tavaf tesbihi ve şeytan taşlarken kullanılacak 70 adet taşın koyulabileceği taş kesesini de yanlarına almalıdırlar.