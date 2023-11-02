Hac kura çekimi ne zaman? E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI! 2024 Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 yılında hacca gitmek isteyen vatandaşlar, kura sonuçlarını merakla bekliyor. E-Devlet üzerinden açıklanacak olan hac kura sonuçlarına dair tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hac kura çekimi ne zaman? 2024 Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Hac kura çekimi ne zaman yayınlanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla merakla beklenen hac kurası hakkında açıklamalarda bulundu. 2024 yılı için Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Peki, Hac kura çekimi ne zaman? 2024 Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü saat 21.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu. Erbaş, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz. Yüce Rabbimiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin" ifadelerini kullandı.