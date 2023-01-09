?Hac ibadetini yapmak için 2023 yılında kutsal topraklara gitmek ve ilk defa kayıt yaptıracaklar, 2023 hac kayıtları ne zaman olduğu ve hac ücreti kaç TL merak ediliyor. Hac Kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2023 hac ücreti kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Hac Kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2023 hac ücreti kaç TL?

Son Dakika! 2023 yılı Hac kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlendi

Hac kayıtları ne zaman, nasıl yapılır ve 2023 hac ücreti kaç TL olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler Hac Kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2023 hac ücreti kaç TL? sorularına yanıt arıyor. Hac Kayıtları ne zaman, nasıl yapılır ve 2023 hac ücreti kaç TL olduğu gündeme geliyor. Hac Kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2023 hac ücreti kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

?Hac ibadetini yapmak üzere 2023 yılında kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, müracaatlarını 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarımızın kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellenecektir.

Kaydı Başkanlıkça yenilenen hacı adaylarımız kuraya gireceği; il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini e-devlet üzerinden yapabileceklerdir. Hacı adaylarımız e-Devlet üzerinden "Oda Tercihli'' veya "Otel'' konaklama türlerinden birini tercih edebileceklerdir.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kura birlikteliğine dair değişiklik talepleri ile ilgili olarak hac kura katsayıları aynı olan kişilerin e-Devlet sistemi üzerinden, kura katsayıları farklı yıllara ait olan kişilerin ise iş ve işlemleri il/ilçe müftülüklerinde 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Yapılacak tercihlerin bağlayıcı olacağı ve daha sonra konaklama türü değişikliklerine izin verilmeyeceğinden, müracaat edenlerin konaklama türleri hakkında tercihlerini doğru bir şekilde yapmaları çok önemlidir.

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 (İkiyüzelli) TL ön kayıt ücreti yatıracaklardır.? Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu sebeple vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, hac müracaatlarını belirlenen süre içerisinde yapmaları önem arz etmektedir.

05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden müracaatını tamamlamayan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde, ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.?? Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra mağduriyet yaşamamaları için kayıt durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler; bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olanlar durumlarını süresi içinde düzeltebileceklerdir. ?Detaylı bilgi için iletişim merkezimizi (0850 260 13 13) arayabilirsiniz.

2023 HAC KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cidde'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'ın da hazır bulunduğu toplantıda, 2023 Hac organizasyonuna yönelik birçok konu ele alındı. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Elhamdülillah. Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız İnşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun."

2023 HAC FİYATLARI NE KADAR?

Bir kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır. Ancak kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda.