Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hac kayıt tarihleri hakkında bilgi verdi. Konu hakkında vatandaşlar, Hac kayıtları ne zaman 2023? Hac kura tarihleri belli oldu mu? 2023 Hac başvuru tarihleri ne zaman, hangi ay? Hac kayıtları nasıl yapılır, hangi site? merak etti. Peki, 2023 bu yıl hac kayıtları hangi tarihte başlayacak? Hac kayıtları ne zaman yapılır? İşte tarihler...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Başkanlık yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli Tanıtım Gecesi'ne katıldı. Ali Erbaş, 2023 yılı hac kayıtlarıyla ilgili bilgi verdi. Peki, Hac kayıtları ne zaman 2023? Hac kura tarihleri belli oldu mu? 2023 Hac başvuru tarihleri ne zaman, hangi ay? Hac kayıtları nasıl yapılır, hangi site?

HAC KAYITLARI NE ZAMAN 2023?

?Hac ibadetini yapmak üzere 2023 yılında kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, müracaatlarını 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

HAC KAYIT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bu işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir. Detaylı bilgi için Başkanlığımız Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0850 260 1313 çağrı merkezimizden bilgi alınabilecektir" ifadelerini kullandı.

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HAC KİMLERE FARZDIR?

Hac, İslam'ın beş temel esasından biri olup bedenî ve malî yönü olan bir ibadettir. Sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden (Tirmizî, Hac, 4) haccetme imkânına sahip (Kâsânî, Bedâi', II, 120), hür, (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, V, 518) akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş müslümanlara farzdır (Merğînânî, el-Hidâye, II, 296; Kâsânî, Bedâi', II, 120; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 456). Bu şartları taşıyan kişinin, imkân elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir. Hayatında bir defa hac yapmış olan müslümanın bir daha haccetmesi gerekmez (Müslim, Hac, 412); ancak nafile olarak hac yapabilir (Ebû Dâvûd, Menâsik, 1). Günümüzdeki kota sınırlamaları sebebiyle müracaat ettiği hâlde kur'ada ismi çıkmadığı için hacca gidemeden ölen kimseler, hacca gitmeye imkân bulamadığı için borçlu olarak ölmüş olmaz.

Kendisine hac farz olan kimsenin, haccını bizzat eda etmekle yükümlü olması için, sağlıklı olması, tutukluluk veya yurt dışına çıkma yasağı gibi bir engelinin bulunmaması ve yolun güvenli olması şarttır (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 435-438). Hac yolculuğuna katlanamayacak, ya da fiilen haccedemeyecek derecede hasta olanlar ile yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile, eda ile yükümlü değildirler. Bu durumda olanlar şartları oluştuğu takdirde bizzat haccederler. Eğer şartlar oluşmazsa kendi yerlerine bedel göndererek hac yaptırırlar (Merğînânî, el-Hidâye, II, 482). Hacca yazılıp da kur'ada ismi çıkmadığı veya yurtdışına çıkışla ilgili başka engellerden dolayı gidemeyen kişiler için bu da bir mazerettir.