Habibe Öçal kimdir? Habibe Öçal kaç yaşında, nereli? Habibe Öçal hayatı ve biyografisi!

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HABİBEÖÇAL KİMDİR?

Habibe Öçal, 1968 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Habibe Öçal, ilk, Orta ve Lise öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünü kazanan Habibe Öçal, ancak başörtüsü yasağından dolayı 1987 ile 1992 yılları arası okuldan uzaklaştırıldı. Habibe Öçal, 1992 yılında çıkan aftan yararlanarak 1995 yılında mezun oldu. 1997-2005 yıllarında Kırıkkale'de Sınıf ve Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği yapan Habibe Öçal, 2005-2007 yılları arasında ABD'de New Jersey eyaletinde Türk çocuklarına yönelik Türkçe ve Türk Kültürü dersleri verdi. 2007-2010 yıllarında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda Program Değerlendirme ve Projeler Takip ve İzleme bölümlerinde gerçekleştirilen "Uzaktaki Yakınlarımız" projesinin temelini oluşturdu ve ilk koordinatörlüğünü yapan Öçal, MEB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunda görev alarak Sabancı Üniversitesi'nde kadın çalışmalarında bulundu. Mesleki Teknik Eğitim ve Kadın Çalışmalarına yönelik bildiri ve makaleleri yayımlanmıştır. Birçok kadın çalışmalarına başkanlık yapmıştır.

Habibe Öçal, 2013- 2018 yılları arasında genelde 1 milyon özelde 450 bin üyesi olan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanlığını yaptı. 27. dönemde AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. Fransızca ve iyi düzeyde İngilizce bilen Öçal, evli ve 3 çocuk annesidir.