Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Habib Diarra ile gündem oldu. Peki, Habib Diarra kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Habib Diarra Galatasaray'a gelecek mi?

Habib Diarra kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Habib Diarra Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Habib Diarra kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Habib Diarra Galatasaray'a gelecek mi?

HABİB DİARRA KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum: 3 Ocak 2004 (19 yıl yaşında), Guediawaye, Senegal

Mouhamadou Habib Diarra, Strasbourg takımında orta saha pozisyonunda görev yapan profesyonel bir futbolcudur. Senegal'de doğdu, Fransa için uluslararası bir genç.

Habib Diarra transferi hakkında henüz açıklama yapılmadı.