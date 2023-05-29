Gazeteci Ali Çağatay, Twitter hesabından başta Tosyalı grubunun da masada olduğunu daha sonraki paylaşımında düzelterek, şu ifadeleri kullandığı ifadeler sonrası Habertürk TV satılıyor mu? Habertürk TV'yi kim alacak soruları merak edildi.

Bloomberg HT'nin eski yöneticilerinden gazeteci Ali Çağatay; Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Medya'yı satacağını ve satış için Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz ile görüşmelere başladığını iddia etti. Habertürk TV satılıyor mu? Habertürk TV'yi kim alacak?

HABERTÜRK TV SATILIYOR MU?

Ali Çağatay, Twitter hesabından başta Tosyalı paylaşımında düzelterek, şu ifadeleri kullandı:

"Flash! Flash! Flash!Türkiye'nin en büyük medya gruplarından Ciner Medya satış için masada.Turgay Ciner'e ait; Habertürk, Habertürk TV, Bloomberg HT ve diğer medya organları el değiştiriyor.Mehmet Cengiz(Cengiz Holding) ve Fuat Tosyalı(Tosyalı Grubu), Ciner'le görüşmelere başladı"