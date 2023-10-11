HABERTÜRK TV Konuğu Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu Kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu Biyografisi!

HABERTÜRK TV TV'de hafta içi her gün yayınlanan, Mehmet Akif Ersoy ile Nedir Ne Değildir? programının bugünkü konuğu Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu oldu. HABERTÜRK TV Konuğu Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu Kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, HABERTÜRK TV Konuğu Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu Biyografisi nedir?

Mehmet Akif Ersoy ile Nedir Ne Değildir? programının bugünkü konuğu Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu Oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu Kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu Biyografisi nedir? Detaylar haberimizdedir…

HABERTÜRK TV KONUĞU PROF. DR. YAŞAR HACISALİHOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

5 Nisan 1964 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen tam adıyla İlhan Yaşar Hacısalihoğlu, lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamlayarak 1985 yılında mezun oluştur. Ardından 1988 yılında lisansüstü eğitimine İstanbul Üniversitesi'nin Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nde devam eden Hacısalihoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi'nin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde ise 1999 yılında yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır.

Daha sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora unvanını alan Yaşar Hacısalihoğlu, ertesi yıl Yardımcı Doçent ve 2002 yılında ise Doçentlik unvanını almıştır.

PROF. DR. YAŞAR HACISALİHOĞLU BİYOGRAFİSİ

Akademik çalışma hayatında İstanbul Üniversitesi'nde "Türkiye'nin Siyasal Coğrafyası: Sorunlar-İlişkiler", "Uluslararası Siyasal Ortam ve Türkiye" konuları üzerine lisans derecesinde dersler veren Hacısalihoğlu, yüksek lisans ve doktora derecesinde ise "Jeopolitik ve Jeostratejik Analizler" ve "Küreselleşme'nin mekansal etkileri ve Türkiye" konuları üzerine dersler vermiştir.

2008 yılında ise İstanbul Beykent Üniversitesi'nde Profesör unvanıyla görev yapan Yaşar Hacısalihoğlu, ertesi yıl Amerika'ya giderek Teksas Şehir Üniversite'nde bir süre görev yaptıktan sonra Türkiye'ye geri dönmüştür.

Ayrıca askeri düzeyde eğitim veren Yüksekokullarda da çeşitli dersler veren Hacısalihoğlu, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde "Bölgesel Bazda Devletler Analizi ve Jeopolitik ve Jeostrateji", Harp Akademileri Komutanlığı, Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde ise "Jeopolitik ve Jeostrateji ve Bölge ülkeleri: Türkiye ilişkileri" ve Kuvvet Akademileri'nde de "XXI. Yüzyıl Güç Merkezleri ve Stratejileri - Strateji" konuları üzerine dersler vermiştir.

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