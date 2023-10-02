HABERTÜRK TV konuğu Dr. Nihat Şen Kimdir, kaç yaşında, nereli? Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Nihat Şen Biyografisi!

Habertürk TV'de hafta içi her gün yayınlanan, Mehmet Akif Ersoy ile Ana Haber programının bugünkü konuğu Dr. Nihat Şenoldu. Habertürk konuğu Dr. Nihat Şen Kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Habertürk TV konuğu Dr. Nihat Şen Biyografisi nedir?

Mehmet Akif Ersoy ile Ana Haber programının bugünkü konuğu Dr. Nihat Şenoldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Dr. Nihat Şen Kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Dr. Nihat Şen Biyografisi nedir? Detaylar haberimizdedir…

DR. NİHAT ŞEN KİMDİR?

Nihat Şen, 1962 yılında Ünye'de doğdu. Ünye Cumhuriyet İlkokulu, Ünye Ortaokulu ve Ünye Lisesi'nden mezun oldu.

Üniversite tahsili için İstanbul'a gitti. 1986 yılında İstanbul Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden başarı derecesiyle mezun oldu.

Duyarlı kişiliği ile bütünleştirdiği şehir plancılığı ve uygulama projelerinde akademik çalışmalara örnek teşkil edecek program, araştırma ve projelerde iz bırakan eserler meydana getirdi.

Cemiyetçi ruhu, kültürel birikimi ve ekip çalışmasına olan inancıyla mesleğinde atılımlar yaptı.

İki çocuk babası olan Nihat Şen; İstanbul Karadeniz Sanayici ve İş Adamları Derneği, İstanbul Ticaret Odası, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Anadolu Yakası İnşaat ve Müteahhitler Derneği Yön. Kur. Üyesi, İstanbul Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği, Kalamış Yelken spor Kulübü üyesi olup, birçok sivil toplum örgütünde görevlerde bulunmuş ve sosyal içerikli projelerde yer almıştır.

Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği İstanbul Kurucu başkanı olan Nihat Şen, DEİK Afrika Bölgesi Mauritius İş Konsey Başkanlığı, Sakarya ve Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcılıkları yapmış, ayrıca Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Danışma Kurulu üyesi ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu başkanıdır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMANI DR. NİHAT ŞEN BİYOGRAFİSİ

Halen Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İştirak şirketi olan ORKENT A.Ş. Yön. Kur. Başkanlığını yürütmekte, ayrıca mesleği ve kentsel dönüşüm ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermekte, gazetelerde köşe yazarlığı, birçok dergide makaleler yazmakta, Ulusal TV Kanallarına programlara katılmakta olup, DÖNÜŞÜM adlı kitabı yayınlanmış ve Yurt dışında doktorasını tamamlamıştır.

İngilizce bilen Şen birçok alanda sertifika sahibidir.