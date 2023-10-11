HABERTÜRK TV Konuğu Dr. Ali Burak Darıcılı Kimdir, kaç yaşında, nereli? Dr. Ali Burak Darıcılı Biyografisi!

HABERTÜRK TV TV'de hafta içi her gün yayınlanan, Mehmet Akif Ersoy ile Nedir Ne Değildir? programının bugünkü konuğu Dr. Ali Burak Darıcılı oldu. HABERTÜRK TV Konuğu Dr. Ali Burak Darıcılı Kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, HABERTÜRK TV Konuğu Dr. Ali Burak Darıcılı Biyografisi nedir?

Mehmet Akif Ersoy ile Nedir Ne Değildir? programının bugünkü konuğu Dr. Ali Burak Darıcılı Oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Dr. Ali Burak Darıcılı Kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Dr. Ali Burak Darıcılı Biyografisi nedir? Detaylar haberimizdedir…

HABERTÜRK TV KONUĞU DR. ALİ BURAK DARICILI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ali Burak Darıcılı, Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Öğretim Üyesi'dir. Başbakanlıkta İstihbarat ve Güvenlik konularında Meslek Memuru olarak on beş yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında görev yaptı. Darıcılı, daha sonra kariyer değişikliği yaparak akademik çalışmalarına yoğunlaştı. "Siber Uzay ve Siber Güvenlik: ABD ve Rusya Federasyonu'nun Siber Güvenlik Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi" başlıklı bir kitap yayımlayan Darıcılı; siber güvenlik, istihbarat, güncel Türk dış politika meseleleri ve terör konularında akademik çalışmalar yürütmektedir.