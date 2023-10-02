HABERTÜRK TV konuğu Av. Ali Güvenç Kiraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Av. Ali Güvenç Kiraz biyografisi!

Habertürk TV'de hafta içi her gün yayınlanan, Mehmet Akif Ersoy ile Ana Haber programının bugünkü konuğu Av. Ali Güvenç Kiraz oldu. Habertürk konuğu Av. Ali Güvenç Kiraz kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Habertürk TV konuğu Av. Ali Güvenç Kiraz biyografisi nedir?

Mehmet Akif Ersoy ile Ana Haber programının bugünkü konuğu Av. Ali Güvenç Kiraz oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Av. Ali Güvenç Kiraz kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Av. Ali Güvenç Kiraz biyografisi nedir? Detaylar haberimizdedir…

AV. ALİ GÜVENÇ KİRAZ KİMDİR?

1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlık mesleğine başlamıştır. Gayrimenkul Hukuku alanında uzmanlaşmıştır.

AGK Hukuk Bürosunun kurucusu ve Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Av. Ali Güvenç Kiraz tarafından yazılan; "İşimiz Gayrimenkul", "A'dan Z'ye Kentsel Dönüşüm", "A'dan Z'ye Gayrimenkul Hukuku" adlı kitapları yayınlanmıştır. Av. Ali Güvenç Kiraz'ın üzerinde çalıştığı "Türkiye'de Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Modelleri" adlı çalışmasında ise yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ve yatırımcılarına yol gösterme hedeflenmiştir.

AV. ALİ GÜVENÇ KİRAZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kiraz, 47 yaşındadır ve İstanbulludur. Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı olup, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) gibi sivil toplum kuruluşlarında görev almaktadır.