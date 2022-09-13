Habertürk Teke Tek'e bugün İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı konuk oluyor. Merakla beklenen programı internetten canlı izlemek isteyenler, Habertürk Teke Tek canlı izle! 13 Eylül 2022 Teke Tek canlı yayın izle! Teke Tek saat kaçta başlıyor? araştrması yapıyor. Peki, Teke Tek saat kaçta başlayacak? İşte bilgiler...

Teke Tek, gazeteci Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu televizyon programı. 1995-2000 yılları arasında Medyapım bünyesinde hazırlanmıştır. Program Habertürk'e geçtikten sonra Fatih Altaylı, Murat Bardakçı ile beraber, Teke Tek'le aynı formatta yayınlanan "Teke Tek Özel" adlı bir programı da yayın hayatına soktu. Habertürk Teke Tek canlı izle! 13 Eylül 2022 Teke Tek ( Fatih Altaylı - İlber Ortaylı - Murat Bardakçı) canlı yayın izle! Teke Tek saat kaçta başlıyor?

TEKE TEK SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Teke Tek bugün 13 Eylül Salı saat 21:00'da Habertürk TV'de başlayacak.

HABERTÜRK TEKE TEK CANLI YAYIN İZLE

Teke Tek programını Habertürk TV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

TEKE TEK CANLI İZLE!

13 EYLÜL 2022 TEKE TEK KONUKLARI KİMLERDİR?

Teke Tek Özel programının bu haftaki konukları İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı'dır. Programda Fatih Altaylı, İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı yer alacak.

TEKE TEK NEDİR, PROGRAM FORMATI NASIL?

Teke Tek, gazeteci Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu televizyon programı. 1995-2000 yılları arasında Medyapım bünyesinde hazırlanmıştır. Haber tartışma formatında yayınlanan programın yönetmenliğini aralarında İzzet Öz, Feyzi Öktem, Nihat Özcan, Uğur Aksay, Birkan Uz, Ebru Yalçın'ın bulunduğu Medyapım kadrosunda yer alan yönetmenler yaptı.

Program hala Fatih Altaylı'nın sunumu ile Habertürk ekranlarında yayın hayatını bir iç yapım olarak sürdürmektedir. Programın yönetmenliğini 2008'den 2016'ya kadar Hülya Arslan Akoğul üstlenmiştir.

Program Habertürk'e geçtikten sonra Fatih Altaylı, Murat Bardakçı ile beraber, Teke Tek'le aynı formatta yayınlanan "Teke Tek Özel" adlı bir programı da yayın hayatına soktu. Normal Teke Tek'e göre içerdiği konular biraz daha farklıdır. İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ü sık sık ağırlayan "Teke Tek Özel" programı 16 Mart 2016 tarihinde son bölümünü yaptıktan sonra ani bir kararla yayından kaldırılmıştır. Fatih Altaylı bu konuda üzüntüsünü programda sarfettiği şu sözlerle ifade etmiştir:

"Yayından çıkarıldığını öğrenince; tansiyonum yükseldi, akşam burnum kanadı üzüntüden. Hiçbir şeye bu kadar üzülmemiştim. Gerçekten çok üzüldüm."

Teke Tek Özel programı 25 Eylül 2016 tarihinde geri dönmüştür.

Yayınlandığı kanallar

Kanal D (1995, 1996-2005)

Show TV (1995-1996, 2013-2014)

atv (2005-2007)

Kanal 1 (2007-2008)

Habertürk TV (2008-günümüz)