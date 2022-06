'Habermetre 6 - 12 Haziran 2022 Şirketler Gündemi ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri'

İtalya'da kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde çalışan 4 Türk vatandaşının da bulunduğu 7 kişiyi taşıyan helikopterden acı haber geldi. Eczacıbaşı Topluluğu'ndan yapılan açıklamada ,"arama ekiplerinin, üç gündür arama çalışmaları süren helikoptere ve 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdukları" bildirildi.

Habermetre ve Haberler.com ailesi olarak yaşanan bu elim helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Eczacıbaşı Topluluğu'na başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Markaların 6-12 Haziran haftasında gerçekleştirdiği iletişim çalışmalarından derlediğimiz en önemli haberler, Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın açıkladığı "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" ve "markaların sürdürülebilirlik iletişimleri" oldu.

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Brand Finance, 2022 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı. Listede ilk sırayı 1 milyar 604 milyon dolarlık marka değeriyle son 3 yılda olduğu gibi THY aldı. THY'yi, 1 milyar 452 milyon dolarla Arçelik izledi. Üçüncülüğü 819 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 7 sıra yükselen Ford Otosan aldı. Vestel de geçen yıla göre 7 sıra yükselerek 720 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü sırayı elde ederken, Turkcell 705 milyon dolarla 5'inci sıradaki yerini korudu. Geçen yılki listede yer almayan LC Waikiki ise 668 milyon dolarlık değeriyle 6'ncı sıraya yükseldi. Marka değeri 532 milyon dolar olarak belirlenen Garanti BBVA 7'nci, 524 milyon dolarla BİM 8'inci, 507 milyon dolarla İş Bankası 9'uncu, 500 milyon dolarla Türk Telekom 10'uncu sıraya yerleşti.

Yıldız Holding, 2022'de 2,5 milyar liralık yurt içi yatırım hedefliyor

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ekonomi basınıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Ülker, yaptığı açıklamada; bu yıl yurt içinde 2,5 milyar lira yatırım yapmayı planladıklarını söyleyerek holdingin borcunu 6,5 milyar dolardan 1,7 milyar dolara indirdiklerini, odaklanma stratejisiyle kârlı büyümesini sürdüren Yıldız Holding'in, güçlü finansal performansıyla ve istikrarla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'de "Yılın Otomobili" Hyundai Tucson oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışması sonuçlandı. İstanbul Park'ta gerçekleştirilen yarışmanın finalinde, dernek üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3 bin 710 puan alan Hyundai Tucson birinciliğe ulaştı. Yarışma kapsamında, 'Yılın Tasarımı' kategorisinde birinciliği BMW 4 Serisi Gran Coupe kazanırken, bu yıl ilk kez verilen 'Yılın Basın Lansmanı' ödülünü Fiat Egea Hybrid Lansmanı, 'İnovasyon' ödülünü ise 'Yol Arkadaşım Connect' projesiyle yine Fiat kazandı.

Boyner'den yine bir ilk! Boyner Now

Boyner, online alışverişte ezberleri bozacak "Boyner Now" uygulamasını hayata geçirdi. Boyner uygulaması içinde yer alan Boyner Now hizmeti ile 600'ü aşkın marka, yüzbinlerce ürün yelpazesi sadece 90 dakikada müşterilere teslim edilirken tüm detayları onların beklentilerine göre tasarlanmış bir online alışveriş deneyimi sunuluyor. Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, "En kısa zamanda Türkiye'yi Boyner Now mutluluğu kapsamına almak istiyoruz. Şu an Türkiye'deki kapsamamız yaklaşık yüzde 35 civarında, yaz sonunda yüzde 70'lere çıkacak, hiç yapılmamışı yapıyoruz" dedi.

Türkiye'nin devlerinden Sanayi 4.0 için 5G iş birliği

Arçelik, Nokia ve Türk Telekom güçlerini birleştirerek, Türkiye'de 5G altyapısıyla hayat bulan imalat sanayi teknoloji çözümlerini geliştiren girişimlerin ürünlerinin ticarileşme ve küreselleşme süreçlerinin desteklenmesi hedefiyle 5G@EndTech programını başlattı. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE'nin desteği ile hayata geçirildi.

Tüpraş'ın 2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı

2050 Karbon Nötr hedefini ve Stratejik Dönüşüm Planını geçtiğimiz yıl sonunda açıklayan Tüpraş, "Enerjimiz Geleceğe" mottosuyla yürüttüğü faaliyetlerini paylaştığı "2021 Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayımladı. Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Stratejik Dönüşüm Planını Türkiye'nin 2053 net sıfır karbon emisyon hedefine ulaşmasında Tüpraş'ın öncü rolünün bilinciyle ortaya koyduklarını belirtti.

Cif, İstanbul Boğazı'nda 29 tondan fazla atık topladı

Unilever Ev Temizlik ve Hijyen Kategorisi Pazarlama Direktörü Mine Mavi, Temizken Güzel projesiyle 2 yılda İstanbul Boğazı'na 27 Cif Çöpkapar yerleştirdiklerini ve bunlarla 29 tondan fazla atık topladıklarını bildirdi.

BiTaksi ve Kızılay'dan anlamlı iş birliği

BiTaksi, gönüllü kan bağışı yapmak isteyen yolcuları 14 Haziran Salı günü, Kızılay tarafından belirlenmiş olan, İstanbul'un iki yakasındaki iki farklı noktaya, 50 liraya kadar ücretsiz taşıyacak. Bu tutarı geçen mesafede ise 50 lira indirim yapılacak.

KFC Türkiye büyümeye devam ediyor

İŞ Gıda çatısı altında faaliyet gösteren KFC Türkiye, 18 ay gibi kısa bir sürede 16 yeni ilde 113 yeni restoran açılışı gerçekleştirerek, Türkiye'de emin adımlarla büyümeye ve istihdam yaratmaya devam ediyor. KFC Global CEO'su Sabir Sami ve globalde KFC'nin de bünyesinde bulunduğu Yum! Brands, Inc.'den yöneticilerin onur konuğu olduğu KFC Türkiye'nin 250. restoran açılışı, KFC Türkiye yöneticilerinin katılımı ile İstanbul, Kağıthane Seba Suits'te gerçekleştirildi.

Haberler.com - Gündem