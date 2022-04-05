Tuba Emlek kimdir? Dialog Anlatım İletişim'de Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi alan Tuba Emlek, 2011 yılında İstanbul Kadıköy'de Müteahhit olarak tanınan Volkan Uras ile evlenmiştir. Peki, Tuba Emlek kimdir? Tuba Emlek kaç yaşında, nereli? Tuba Emlek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TUBA EMLEK KİMDİR?

Tuba Emlek, gazeteci, yazar, program yapımcısı ve sunucusu olarak televizyon dünyasında yer almış günümüzde Yurt Gazetesinde yazmakta olan bir yazardır. Aynı zamanda Halk TV'de program yapımcısı ve sunucusu olarak çalışmalarını sürdürmüş, daha önce Patronlar Dünyasında köşe yazarlığı yapmıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Dialog Anlatım İletişim'de Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi alan Tuba Emlek, 2011 yılında İstanbul Kadıköy'de Müteahhit olarak tanınan Volkan Uras ile evlenmiştir. Bu zamana kadar İz Bırakanlar ve Kahraman Kadınlar isimli ili kitabını okuyucularla paylaşmıştır.

Bugüne kadar İz Bırakanlar ve Kahraman Kadınlar isimli iki kitabını okur severler ile paylaşmıştır.

Maalesef ünlü isim hakkında aslen nereli olduğu, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgilerine ulaşılamamıştır.

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