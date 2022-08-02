Remzi Çayır kimdir? Remzi Çayır kaç yaşında, nereli? Remzi Çayır hayatı ve biyografisi!

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Diyarbakır milletvekili adayı Remzi Çayır, 1959 yılında Kahramanmaraş'ın Abbaslar Köyünde doğdu.

İlk, orta, lise tahsilimi Kahramanmaraş'ta tamamlayan Çayır, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisi iken o dönemdeki olaylarla ilgili tutuklanarak 1979 yılında Gaziantep cezaevinde tutukluluğu sürerken kaydolduğu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesini bitirdi. Hapis hayatından sonra Ankara'da fuarcılık ve yayıncılık ile uğraşan Remzi Çayır, Yazı ve şiirlerini, Türk Edebiyatı, Bizim Ocak, Aylık Dergi, Mavera, Vahdet, Birliğe Çağrı,Gözyaşı, Dolunay gibi dergilerde yayınladı. Siyasi mücadelesinden dolayı tutuklanan ve 13 yıl Mamak, Çanakkale, Gaziantep, Elbistan cezaevlerinde yatan Çayır cezaevinden çıktıktan sonra da siyasetine devam etti. Roman, tiyatro, hikayeler de yazan Çayır, Evli ve bir çocuk babasıdır.