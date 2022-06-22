Prens Selman kimdir? Prens Selman kaç yaşında, nereli? İşte Newcastle United'ın yeni sahibi Prens Selman'ın serveti ve biyografisi!

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PRENS SELMAN KİMDİR?

Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el-Suud 31 Ağustos 1985 yılında Cidde'de dünyaya gelen Suudi Arabistan veliaht prensi, savunma bakanı ve Kral Selman'ın oğludur.

Muhammed ayrıca Suud Kraliyet Mahkemesi başkanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi başkanıdır. Babası Kral Selman'ın tahtının arkasındaki güç olarak tanımlanmıştır. Haziran 2017'de kraliyet kararnamesi ile Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in yerine atanarak tahtın vârisi ilan edildi ve Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Muhammed bin Selman, 31 Ağustos 1985'te Cidde'de doğdu. Annesi Kral Selman'ın üçüncü eşi Fahda bint Felah bin Sultan'dır. Muhammed, kardeşlerinin en büyüğüdür ve Suudi Araştırma ve Pazarlama Grubu eski başkanı Turki bin Selman'ın kardeşidir. Prens Muhammed, Kral Suud Üniversitesi'nden hukuk alanında lisans derecesine sahiptir.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Muhammed bin Selman, babasının kişisel yardımcısı olmadan önce birkaç yıl özel sektörde çalıştı. Suudi kabinesi için Uzmanlar Komisyonu'nda danışman olarak görev aldı. 15 Aralık 2009'da Muhammed bin Selman, Riyad Bölgesi valisi olan babasına özel danışman olarak siyasete girdi. Ekim 2011'de Kral Abdullah, babası Selman'ı İkinci Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı yaptı ve ardından da Kasım 2011'de Muhammed bin Selman'ı özel danışmanı yaparak iktidarda yükselmesinin önünü açtı.

Muhammed bin Selman'ın çok lüks bir yaşam tarzı olduğu söyleniyor. Bunu gösteren bir olay, New York Times dergisinin rapor ettiği 500 milyon Euro'luk bir fiyatla, Rus voçyalı kahraman Yuri Scheffler'den Serene adlı yatı satın almasıydı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

PRENS SELMAN'IN SERVETİ NE KADAR?

Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Prens Selman Suudi Hanedanı'nın mensubudur. Suudi Hanedanı'nın 1 trilyon sterlin değerindeki mal varlığı, İngiliz kraliyetinin servetinin 16 katı kadar. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Lüks hayatı ile bilinen Prens Selman, 400 milyon sterlin değerinde bir süper yatı, Fransa'da 240 milyon sterlinlik şatosu, Londra'da iki evi ve İspanya'nın güney kıyısında bir yerleşkesi bulunmakta.

Muhammed Bin Selman'ın Leonardo da Vinci tablosuna ailesi adına 340 milyon sterlin harcadığı da kaydedildi.

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